Pianura | scoperte armi e abitazioni abusive | un arresto

(Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ieri mattina gli agenti del Commissariatoe della Polizia Locale Unità Antiabusivismo Edilizio, con il supporto delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo presso alcuni immobili in via Artemisia Gentileschi. I poliziotti hanno rinvenuto, in una cantinola in uso ad un uomo e trasformata in abitazione, una pistola Beretta semiautomatica cal. 9×21 mm con matricola parzialmente abrasa completa di caricatore con 8 cartucce Luger cal. 9×19 mm e una pistola a tamburo Lebel cal. 8 priva di matricola occultate in uno stereo mentre, in un mobile della cucina, hanno trovato un bilancino di precisione. Inoltre, durante il controllo gli operatori hanno accertato che l’uomo, proprietario di un appartamento nello stesso stabile, vi aveva avviato dei lavori di ristrutturazione ordinaria e ...