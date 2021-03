Pd, Marcucci: “Capigruppo? Convocata assemblea giovedì, si deciderà su di una mia candidatura o su quella di una donna” (Di martedì 23 marzo 2021) “L’appello del segretario è stato molto forte. Il riconoscimento del lavoro del gruppo mi è apparso sincero. Questo mi obbliga a fare una riflessione nelle prossime ore. Ho convocato il gruppo giovedì mattina alle ore 8:30, per procedere all’elezione del nuovo capogruppo. Si deciderà su di una mia candidatura o su una donna, che sarà concordata con tutti i componenti”, così il capogruppo del Pd al Senato, Andrea Marcucci, a margine della riunione con il segretario dem Enrico Letta, dimostrando un primo cedimento dopo l’opposizione delle ultime ore. Oggi infatti Enrico Letta si è presentato davanti ai gruppi parlamentari affrontando il tema delicato della sostituzione dei Capigruppo trovando appoggio in Graziano Delrio e resistenza da parte di Marcucci. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) “L’appello del segretario è stato molto forte. Il riconoscimento del lavoro del gruppo mi è apparso sincero. Questo mi obbliga a fare una riflessione nelle prossime ore. Ho convocato il gruppomattina alle ore 8:30, per procedere all’elezione del nuovo capogruppo. Sisu di una miao su una, che sarà concordata con tutti i componenti”, così il capogruppo del Pd al Senato, Andrea, a margine della riunione con il segretario dem Enrico Letta, dimostrando un primo cedimento dopo l’opposizione delle ultime ore. Oggi infatti Enrico Letta si è presentato davanti ai gruppi parlamentari affrontando il tema delicato della sostituzione deitrovando appoggio in Graziano Delrio e resistenza da parte di. L'articolo ...

