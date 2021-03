Pattinaggio artistico, Mondiali Stoccolma 2021: programma, date, orari, diretta tv e streaming (Di martedì 23 marzo 2021) Il programma dei Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico che si svolgeranno a Stoccolma, in Svezia. Si comincia mercoledì 24 marzo con lo short program individuale femminile, che anticiperà anche la cerimonia d’apertura. Si va avanti fino a sabato 27 marzo, quando il free program individuale maschile e la free dance chiuderanno il programma della manifestazione. I Mondiali saranno trasmessi in diretta tv sui canali di Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale. IL programma COMPLETO Mercoledì 24 marzo10:10 – Short program individuale femminile 17:30 – Cerimonia d’apertura 18:30 – Short ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Ildeidiche si svolgeranno a, in Svezia. Si comincia mercoledì 24 marzo con lo short program individuale femminile, che anticiperà anche la cerimonia d’apertura. Si va avanti fino a sabato 27 marzo, quando il free program individuale maschile e la free dance chiuderanno ildella manifestazione. Isaranno trasmessi intv sui canali di Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it seguirà l’evento con aggiornamenti in tempo reale. ILCOMPLETO Mercoledì 24 marzo10:10 – Short program individuale femminile 17:30 – Cerimonia d’apertura 18:30 – Short ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico Campionati mondiali: undici Azzurri impegnati da mercoledì a Stoccolma L'appuntamento più importante dalla stagione internazionale del pattinaggio di figura inizierà mercoledì 24 marzo quando all'Ericsson Globe Arena di Stoccolma, ... Tra le coppie di artistico Nicole Della ...

Dal trofeo regionale a quello provinciale, tutte le medaglie delle pattinatrici gavorranesi GAVORRANO " Dopo un anno riprendono finalmente le gare di pattinaggio di categoria e l'Asd pattinaggio artistico e hockey Bagno di Gavorrano riesce a ottenere numerosi podi e ottimi piazzamenti. Si è svolto lo scorso 14 febbraio a Massa Carrara, il trofeo regionale di federazione, che ha ...

Pattinaggio artistico, Mondiali 2021: l'esordio di Lara Naki Gutmann dopo una stagione da leader OA Sport Patrick Swayze, vita privata, successi e causa della morte Patrick Swayze, da "Dirty Dancing" a "Ghost" passando per "Point Break", "La Famiglia Omicidi" e "Black Dog". Vita e carriera dell'attore.

E’ ripartito il campionato provinciale Uisp di pattinaggio artistico Erano attesi 85 atleti. Poi, viste le tante rinunce per le quarantene e le varie problematiche legate alla pandemia, al palasport di via Sanzio a Follonica si sono presentati solo in 47. Era comunque ...

