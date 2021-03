Patenti e revisioni auto | prorogate le scadenze 2021 Ma scoppia il caso multe invernali

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma ", pasticcio all'italiana : chi non ha pagato è salvo, chi ha regolarizzato la propria posizione rischia il danno oltre la beffa. L'Italia ha infatti applicato il Regolamento ...

Advertising

MetropolitanoIT : ?? Scadenze auto 2021: ecco tutte le proroghe ???? - albertopremici : Covid, patenti e revisioni auto: le proroghe - icittadini : Proroga dei termini: Revisioni periodiche e rinnovo delle patenti di guida - infoiteconomia : Bollo auto, patenti e revisioni: le nuove scadenze per il 2021 - SILVIALUCISANO : Bollo auto, patenti e revisioni: le nuove scadenze per il 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Patenti revisioni

IL GIORNO

Roma ", pasticcio all'italiana : chi non ha pagato è salvo, chi ha regolarizzato la propria posizione rischia il danno oltre la beffa. L'Italia ha infatti applicato il Regolamento Ue 2021/...Hanno chiesto la revisione di tutte le revoche delledi guida scattate a seguito del ... riteniamo che la tecnologia, combinata con il processo di duemanuali, sia giusta e importante ...Programmi di recupero per alcolisti Parallelamente, viene proposta anche la revisione del divieto imposto dall’UE al rilascio della patente a soggetti con dipendenze dall’alcol. Secondo alcune stime, ...Nuovo studio che evidenzia le criticità normative nell\'ordinamento dell\'UE in materia di patenti, ...