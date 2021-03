Palermo, lutto in casa rosanero: addio a Pino Bianco, ex dirigente del settore giovanile (Di martedì 23 marzo 2021) lutto in casa rosanero.Catania, club etneo in lutto: scompare la giornalista Stefania Sberna, storica speaker rossazzurraE' scomparso lo storico dirigente del settore giovanile del Palermo Calcio, Pino Bianco, alla sola età di cinquantaquattro anni. Per circa trent'anni aveva lavorato tra le fila del club rosanero ricoprendo diversi ruoli a seconda delle più stringenti necessità. Di seguito, il cordoglio del club di Dario Mirri espresso attraverso il proprio sito ufficiale:“Il Palermo esprime cordoglio per la scomparsa di Pino Bianco, ex collaboratore e punto di riferimento del settore giovanile ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 marzo 2021)in.Catania, club etneo in: scompare la giornalista Stefania Sberna, storica speaker rossazzurraE' scomparso lo storicodeldelCalcio,, alla sola età di cinquantaquattro anni. Per circa trent'anni aveva lavorato tra le fila del clubricoprendo diversi ruoli a seconda delle più stringenti necessità. Di seguito, il cordoglio del club di Dario Mirri espresso attraverso il proprio sito ufficiale:“Ilesprime cordoglio per la scomparsa di, ex collaboratore e punto di riferimento del...

