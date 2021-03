"Non diremo quale vaccino farà Putin, iniezione in tv non gli piace" (Di martedì 23 marzo 2021) Probabilmente non vedremo la foto di Vladimir Putin che si sottopone alla puntura per il vaccino anti-Covid. Il Cremlino non rivelerà quale vaccino verrà somministrato al presidente russo Vladimir Putin. Secondo le dichiarazioni del portavoce Dmitry Peskov, gli verrà somministrato “uno dei tre” vaccini russi, ma “non diremo nello specifico” quale perché “tutti e tre i vaccini russi sono assolutamente affidabili”, sono “sicuri ed efficaci”. Le parole di Peskov, riportate dall’agenzia Tass, arrivano dopo che ieri Putin ha annunciato l’intenzione di vaccinarsi oggi, una “scelta volontaria” e “personale”, ha detto il presidente che non farà il vaccino in pubblico perché - ha sostenuto Peskov - “per quanto riguarda la ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Probabilmente non vedremo la foto di Vladimirche si sottopone alla puntura per ilanti-Covid. Il Cremlino non riveleràverrà somministrato al presidente russo Vladimir. Secondo le dichiarazioni del portavoce Dmitry Peskov, gli verrà somministrato “uno dei tre” vaccini russi, ma “nonnello specifico”perché “tutti e tre i vaccini russi sono assolutamente affidabili”, sono “sicuri ed efficaci”. Le parole di Peskov, riportate dall’agenzia Tass, arrivano dopo che ieriha annunciato l’intenzione di vaccinarsi oggi, una “scelta volontaria” e “personale”, ha detto il presidente che nonilin pubblico perché - ha sostenuto Peskov - “per quanto riguarda la ...

