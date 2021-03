Musso elogia l’amico De Paul | “Ci conosciamo fin da piccoli Adesso è diventato un leader”

(Di martedì 23 marzo 2021) Juan, intervistato da Udinese Tv, ha parlato anche dell’amicizia col compagno e capitano di squadra, Rodrigo De: “Lo conosco da quando avevamo 13 anni, abbiamo fatto tutto il settore giovanile insieme al Racing, ora è un, si prende le responsabilità ed ha capito che non si gioca pensando solo alla fase offensiva, copre alla perfezione ogni spazio del campo. Mi fa tanto piacere vederlo a questo livello, ora è anche capitano e per questo tutto il gruppo cerca di supportarlo viste le sue grandissime qualità”. Foto: sito Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

