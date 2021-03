Mercati cittadini, le disposizioni del settore Commercio di palazzo Mosti (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Assessore al Commercio, Alfredo Martignetti, comunica che, alla luce delle Ordinanze della Regione Campania n° 7 del 10 marzo 2021, n° 8 dell’11 Marzo 2021, n° 9 del 15 marzo 2021 e n° 10 del 21 marzo 2021, con le quali, su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 12 marzo 2021, viene consentita l’attività di vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali esclusivamente ai negozi/box provvisti di accesso diretto alla rete idrica ed ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi; preso atto, inoltre, delle numerose istanze pervenute al settore Commercio da parte delle rappresentanze degli operatori dei Mercati cittadini che chiedono la possibilità di aprire le attività dirette alla ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Assessore al, Alfredo Martignetti, comunica che, alla luce delle Ordinanze della Regione Campania n° 7 del 10 marzo 2021, n° 8 dell’11 Marzo 2021, n° 9 del 15 marzo 2021 e n° 10 del 21 marzo 2021, con le quali, su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 12 marzo 2021, viene consentita l’attività di vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici in prossimità o all’interno di aree mercatali esclusivamente ai negozi/box provvisti di accesso diretto alla rete idrica ed ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi; preso atto, inoltre, delle numerose istanze pervenute alda parte delle rappresentanze degli operatori deiche chiedono la possibilità di aprire le attività dirette alla ...

