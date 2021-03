Marvel Studios: Zack Snyder dirigerà un film tutto suo? Ecco le ultime novità dall'MCU (Di martedì 23 marzo 2021) Kevin Feige è una delle personalità più importanti dei Marvel Studios, e come molti fan dei super sapranno, il produttore ha il vizio di incontrare registi per sviluppare sempre nuovi progetti. Zack Snyder, durante un'intervista, ha parlato proprio di Feige e del suo Marvel Cinematic Universe. Zack Snyder farà un film Marvel? Ecco l'incontro con Kevin Feige Zack Snyder è al momento il regista più discusso del momento, soprattutto dopo l'uscita del suo rinnovato Justice League, che ha ridefinito completamente il DC Universe, cancellando completamente il lavoro fatto da Joss Whedon nel 2017. Snyder è tornato nella ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 marzo 2021) Kevin Feige è una delle personalità più importanti dei, e come molti fan dei super sapranno, il produttore ha il vizio di incontrare registi per sviluppare sempre nuovi progetti., durante un'intervista, ha parlato proprio di Feige e delCinematic Universe.farà unl'incontro con Kevin Feigeè al momento il regista più discusso del momento, sopratdopo l'uscita delrinnovato Justice League, che ha ridefinito completamente il DC Universe, cancellando completamente il lavoro fatto da Joss Whedon nel 2017.è tornato nella ...

Advertising

DisneyPlusIT : Iniziate il conto alla rovescia per il glorioso arrivo di #Loki, una Serie Originale Marvel Studios, in streaming d… - fumettologica : Echo sarà protagonista di una serie tv dei Marvel Studios per Disney+ - sfiorata82 : RT @badtasteit: #ZackSnyder loda il lavoro dei #MarvelStudios 'Possono esplorare e non giocano più in difesa, una cosa sensazionale' https:… - GianlucaOdinson : Avengers: Endgame, per “colpa” di Iron Man i Marvel Studios hanno fatto fuori un’altra star del MCU?… - GianlucaOdinson : Zack Snyder loda il lavoro dei Marvel Studios: 'Possono esplorare e non giocano più in difesa, una cosa sensazional… -