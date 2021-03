Madalina Ghenea è Sophia Loren in “House of Gucci” (Di martedì 23 marzo 2021) Dal set di House of Gucci arrivano nuove immagini interessanti che ci fanno capire quali saranno alcuni ruoli interpretati nel film. Il regista del film è Ridley Scott ed è un cameo che racconta la storia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, interpretati da Adam Driver e Lady Gaga. Adesso il cast sta girando a Roma. Negli ultimi giorni sono state girate alcune scene che vedono come protagonista il personaggio di Sophia Loren. L’attrice partenopea, Premio Oscar nel 1962 come miglior attrice protagonista in La ciociara, sarà interpretata da una modella molto nota nel nostro paese. Da alcune immagini, pubblicate direttamente dalle pagine ufficiali social della produzione, scopriamo che la Loren sarà interpretata da Madalina Ghenea, attrice e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Dal set diofarrivano nuove immagini interessanti che ci fanno capire quali saranno alcuni ruoli interpretati nel film. Il regista del film è Ridley Scott ed è un cameo che racconta la storia di Maurizioe Patrizia Reggiani, interpretati da Adam Driver e Lady Gaga. Adesso il cast sta girando a Roma. Negli ultimi giorni sono state girate alcune scene che vedono come protagonista il personaggio di. L’attrice partenopea, Premio Oscar nel 1962 come miglior attrice protagonista in La ciociara, sarà interpretata da una modella molto nota nel nostro paese. Da alcune immagini, pubblicate direttamente dalle pagine ufficiali social della produzione, scopriamo che lasarà interpretata da, attrice e ...

