M5s e Casaleggio in tribunale Conte | E' solo un privato col sito

(Di martedì 23 marzo 2021) La guerra interna nel M5s continua. E' fallito ogni tentativo di conciliazione con Davide, ma risolvere la questione legata alla piattaforma Rousseau è una priorità per il leader designato Giuseppe. Nell’ultima settimana, - si legge sulla Stampa - l'ex premier ha messo in pausa il progetto del nuovo statuto del Movimento 5 stelle e del suo futuro codice etico. Il lavoro è a buon punto, verrà presentato dopo Pasqua, ma sarà del tutto inutile se non verrà prima risolto il problema principale, che si chiama Davide. Il presidente dell’associazione Rousseau e figlio del co-fondatore è stato chiaro: prima di indire qualunque votazione online, dovranno essere pagati dagli eletti M5S gli arretrati dovuti alla piattaforma, che ammontano a circa 450 mila euro. Senza il saldo, non potrà essere proposta alcuna modifica ...