Letta | “Mi sono messo in testa di fermare la crisi del Pd”

ROMA – "Mi sono messo in testa di fermare la crisi del Pd". Enrico Letta ricorre a una dichiarazione non priva di enfasi per sottolineare la determinazione con cui vuole risollevare le sorti dei Democratici. Quella del partito è "una crisi sulle politiche e una nei rapporti umani deteriorati", dice il segretario parlando all'assemblea dei senatori. "Da 10 giorni abbiamo dato un segnale forte alla nostra gente, al governo, agli altri partiti, al Paese", aggiunge. "UNITI ALLA SFIDA CON LA DESTRA, O PER ME POSSIAMO NON GIOCARE"

