Le lacrime di Fedez per l'arrivo della figlia: l'emozione via social (Di martedì 23 marzo 2021) Chiara Ferragni ha condiviso il primo video di Fedez visibilmente commosso per la nascita della figlia. Fedez commosso per la nascita di Vittoria: il video in ospedale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 23 marzo 2021) Chiara Ferragni ha condiviso il primo video divisibilmente commosso per la nascitacommosso per la nascita di Vittoria: il video in ospedale su Notizie.it.

Advertising

OldFashioned487 : RT @chiaravillage: Piango tutte le lacrime per il video di Fedez con Vittoria in braccio - zazoomblog : Chiara Ferragni è nata la figlia Vittoria: le lacrime di papà Fedez - #Chiara #Ferragni #figlia #Vittoria: - infoitcultura : Fedez: lacrime di gioia per la bambina appena nata -VIDEO - Pucci21981310 : @Ozgur_Ezgi79 @Fedez @ChiaraFerragni Ma io ti amo, vi amo. Io non ho nulla anzi più nulla dopo covid, ma non provo… - LadyCocca6 : Lacrime irregolari di @fedez: il @Codacons denuncia il cantante per reato di paternità. -