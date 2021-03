Judgment riceverà un sequel? Lo suggerisce un nuovo marchio registrato da Sega in Giappone

Leggi su eurogamer

(Di martedì 23 marzo 2021) È stata pubblicata una nuova serie di marchi inche, potenzialmente, rivelano nuovi giochi e progetti in fase di sviluppo presso diverse società. I marchi, che sono stati individuati da Gematsu, includono Lostdi, che potrebbe riferirsi a undi. Sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio di, lo spin-off di Yakuzaè stato originariamente pubblicato per PS4 incon il nome di Judge Eyes nel 2018 prima di arrivare in occidente nel 2019. Leggi altro...