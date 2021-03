Incontro Draghi - Curcio - Figliuolo | un milione di dosi Pfizer distribuite alle Regioni entro 24 ore

Advertising

CarloCalenda : Incontro utile e costruttivo stamattina con @EnricoLetta. Abbiamo avviato un dialogo necessario su temi nazionali e… - pairsonnalitesF : Da Papa Francesco a Draghi: storie della scorsa settimana: ... nei confronti delle unioni tra individui dello stess… - globalistIT : - RadioItaliaIRIB : Italia, incontro Draghi e Letta: colloquio a tutto campo - Ettore572 : RT @tg2rai: Il premier #Draghi vede #Figliuolo, #Curcio e #Gelmini: al centro dell'incontro il tema dell'approvvigionamento e la gestione d… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Draghi

Nella notte c'è stato un vertice tra il premier, il commissario per l'emergenza Figliuolo e il capo della Protezione civile Curcio. Sulla campagna anti - Covid che stenta a decollare un'accelerata arriva con il milione di dosi Pfizer che ...La scommessa diera che con l'ingresso dell'Italia nell'euro saremmo andatiad un aumento dell'inflazione. Dato che invece accadde l'esatto opposto, l'Italia si trovò a dover pagare...Alle regioni 1 milione di dosi Pfizer in 24 ore. Vertice con Figliuolo e Curcio, premier ha visto anche Gelmini ...Mario Draghi lo aveva previsto: “Presto o tardi i partiti della maggioranza cominceranno a sgomitar ma so come fare”, questi erano i ragionamenti che circolavano nelle scorse settimane a palazzo Chigi ...