Ibrahimovic si commuove parlando dei figli | “Avevo Vincent qui che piangeva quando sono andato via”

(Di martedì 23 marzo 2021) Zlatan Ibrahimovi? si è commosso in direttadei sui. L’attaccante del Milan si è presentato lunedì in conferenza stampa insieme al Ct svedese Janne Andersson per annunciare il suo ritorno in nazionale dopo 5 anni di assenza. “Alla fine si tratta di fare ciò che è meglio per la Svezia – ha detto l’attaccante di Malmö – In questo momento mi sento bene eforte. Voglio dare il mio contributo, decidendo le partite come nel Milan. Le impressionipositive e le direttive del ct chiare. Tutto dipende da come ti alleni”. Dopo diverse domande, alla fine della conferenza stampa un giornalista ha chiesto al numero 10 del Milan come la sua famiglia avesse preso il suo ritorno in nazionale: “Ho due piccoli a casa che calciano il pallone, mia moglie mi chiede di dirgli di smetterla ma io dico di no, possiamo ...