Gira un video per TikTok, ma si sporge troppo dal balcone e cade: giovane salva a Padova (Di martedì 23 marzo 2021) Stava facendo un video su Tik Tok in un appartamento, ha indietreggiato e si è sporta troppo dal davanzale, precipitando con un un volo di oltre due metri.Protagonista una giovane donna, che è stata ricoverata in ospedale domenica sera, dopo il soccorso avvenuto ai piedi di un condominio in via Manzoni a Padova. Inizialmente l’incidente era stato scambiato per un tentativo di suicidio. Solo dopo è emersa la vera ragione della caduta. La giovane, una cittadina dell’est europeo, era arrivata a Padova da poco e aveva preso in affitto in via Manzoni un appartamento in un B&B. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Stava facendo unsu Tik Tok in un appartamento, ha indietreggiato e si è sportadal davanzale, precipitando con un un volo di oltre due metri.Protagonista unadonna, che è stata ricoverata in ospedale domenica sera, dopo il soccorso avvenuto ai piedi di un condominio in via Manzoni a. Inizialmente l’incidente era stato scambiato per un tentativo di suicidio. Solo dopo è emersa la vera ragione della caduta. La, una cittadina dell’est europeo, era arrivata ada poco e aveva preso in affitto in via Manzoni un appartamento in un B&B.

Advertising

trash_italiano : Questo è il video che gira da ieri. Roma, un “uomo” attraversa i binari per andare a picchiare un ragazzo che si st… - _Techetechete : “Basta 'a salute e un par de scarpe nove e poi girà tutto er monno...” #NinoManfredi nasceva 100 anni fa, il… - bipolaravocado : @ghiaiamacchia brava amore, fagli il culo. io ho dovuto chiudere un attimo la video perché ho la nausea e mi gira la testa - mmelanyyyyy : RT @_guess_who___: Aka da uno schiaffetto in prossimità del lato B a Lola, che infatti si gira verso di lui. L’espressione di Sangio ????… - alexarmuzzi : RT @HuffPostItalia: Gira un video per TikTok, ma si sporge troppo dal balcone e cade: giovane salva a Padova -