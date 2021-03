Giovedì Biden in video conferenza con il Consiglio Ue (Di martedì 23 marzo 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Giovedì 25 marzo, il presidente degli Stati Uniti Biden incontrerà virtualmente il Consiglio europeo durante il suo vertice. Su invito del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il presidente Biden parteciperà a una sessione del vertice programmato dai leader dell'UE. “Si confronterà con i leader dell'Unione europea – si legge in una nota della Casa Bianca – sul suo desiderio di rivitalizzare le relazioni USA-UE, sulla collaborazione per combattere la pandemia e affrontare il cambiamento climatico e approfondirà il più grande rapporto commerciale e di investimento del mondo. Discuterà anche di temi di politica estera condivisi, tra cui Cina e Russia”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) –25 marzo, il presidente degli Stati Unitiincontrerà virtualmente ileuropeo durante il suo vertice. Su invito del presidente deleuropeo Charles Michel, il presidenteparteciperà a una sessione del vertice programmato dai leader dell'UE. “Si confronterà con i leader dell'Unione europea – si legge in una nota della Casa Bianca – sul suo desiderio di rivitalizzare le relazioni USA-UE, sulla collaborazione per combattere la pandemia e affrontare il cambiamento climatico e approfondirà il più grande rapporto commerciale e di investimento del mondo. Discuterà anche di temi di politica estera condivisi, tra cui Cina e Russia”.(ITALPRESS).

Advertising

HuffPostItalia : Gli Usa riconquistano l'Ue: Biden al Consiglio europeo giovedì - Tele_Nicosia : Giovedì Biden in video conferenza con il Consiglio Ue - IlModeratoreWeb : Giovedì Biden in video conferenza con il Consiglio Ue - - nestquotidiano : Giovedì Biden in video conferenza con il Consiglio Ue - CorriereCitta : Giovedì Biden in video conferenza con il Consiglio Ue -

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì Biden Gli Usa riconquistano l'Ue: Biden al Consiglio europeo giovedì Ecco perché la partecipazione di Joe Biden al Consiglio europeo di giovedì è ancora più straordinaria e densa di significati. Il nuovo presidente Usa si collegherà dallo Studio Ovale con i capi di ...

La Ue riscrive le regole sull'export dei vaccini: 'Via libera solo se c'è reciprocità' Su Twitter, il presidente Charles Michel ha spiegato di aver invitato Biden alla riunione del Consiglio europeo di questa settimana 'per condividere le sue opinioni sulla nostra futura cooperazione' ...

Forum di Davos virtuale, via con Xi Jinping e Lagarde. Conte parlerà mercoledì Corriere della Sera Ecco perché la partecipazione di Joeal Consiglio europeo diè ancora più straordinaria e densa di significati. Il nuovo presidente Usa si collegherà dallo Studio Ovale con i capi di ...Su Twitter, il presidente Charles Michel ha spiegato di aver invitatoalla riunione del Consiglio europeo di questa settimana 'per condividere le sue opinioni sulla nostra futura cooperazione' ...