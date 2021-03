Gerry Scotti | la confessione | che stoccata a Mediaset

(Di martedì 23 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si lascia andare ad unaprivata. Ecco dove si cela il suo dispiacere verso la televisione italiana. Scopriamolo insieme., noto conduttore televisivo, ha fatto appassionare tutti gli italiani alla spontaneità e alla genuinità della sua conduzione. Ha presentato programmi quali: Il Milionario, Italia’s Got talent, Io Canto, Tu Si Que

Advertising

CIAfra73 : Gerry Scotti tra Striscia la notizia e il futuro, ecco cosa vorrebbe fare: le sue parole! - fr4nc35c0tw1tt : @edoardostoppa @ericasenzakappa @Pinucciosono @BezzazRajae @VStaffelli @JimmyGhione @marcocc @marcocc @brumottistar… - fr4nc35c0tw1tt : @edoardostoppa @ericasenzakappa @Pinucciosono @BezzazRajae @VStaffelli @JimmyGhione @marcocc @marcocc @brumottistar… - GioiaPongilupp2 : RT @LAVonlus: Da Gerry Scotti e #Striscia il sostegno a #iostocongliorsi, campagna @LAVonlus per mantenere gli orsi LIBERI. @massimovittur… - gliuppina : *Gerry Scotti: Mio dio ma parla di me* bel pezzo @latraduzionedim, vorrei parlare di questo topic ogni giorno ma n… -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

Striscia la notizia

e Michelle Hunziker sono pronti a tornare ancora una volta insieme dietro il bancone di Striscia . La coppia si ricomporrà il 29 marzo, quando Michelle darà il cambio a Francesca Manzini ...Lo showmanindica la strada per Sanremo 2022: nella dichiarazione spunta il nome della nuova conduttrice. A riprendere con voracità il percorso appena conclusasi la 71esima edizione del 'Festival ...Gerry Scotti si lascia andare ad una confessione privata. Ecco dove si cela il suo dispiacere verso la televisione italiana.Nel 2009 prende “servizio” come docente di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi, iniziando a diventare un personaggio molto noto; dal 2009 al 2013 è anche un giurato di Italia’s Got Talent, ...