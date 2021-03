Francia | Lloris | «Non sottovalutiamo l’Ucraina» – VIDEO

(Di martedì 23 marzo 2021) Hugo, portiere della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match controdi Shevchenko Hugo, portiere della, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro. «Stiamo analizzandosolo in base alle gare di Nations League. E quelle fatte con tedeschi e spagnole. Hanno fatto buone cose. L’amichevole fatta non riflette la differenza tra le due squadre». Leggi su Calcionews24.com

8 reti in 12 partite in Europa League e 2 in tre partite in Coppa di Francia, tutte con la maglia ... nel 2019, ma è sempre stato chiuso dai vari Lloris, Mandanda e Areola. Champions League Disastro ...