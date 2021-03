‘Ferragnez’, parto con luce biodinamica: cos’è e a cosa serve (Di martedì 23 marzo 2021) I Ferragnez diventano genitori per la seconda volta e la bimba viene alla luce in una sala illuminata da una particolare luce biodinamica. Ecco cos’è Quest’oggi è finalmente venuta alla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 23 marzo 2021) I Ferragnez diventano genitori per la seconda volta e la bimba viene allain una sala illuminata da una particolare. EccoQuest’oggi è finalmente venuta alla… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

MrsHannigram : RT @Che2Pall3: +++Codacons denuncia Chiara Ferragni per irregolarità durante il parto: “non è normale che abbia mantenuto una piega perfett… - Tommothetease10 : RT @Che2Pall3: +++Codacons denuncia Chiara Ferragni per irregolarità durante il parto: “non è normale che abbia mantenuto una piega perfett… - DottorZingler : Benvenuta piccola #Vittoria sappi però che il Codacons potrebbe chiedere di invalidare il tuo parto #ferragnez - ludodp_ : RT @Che2Pall3: +++Codacons denuncia Chiara Ferragni per irregolarità durante il parto: “non è normale che abbia mantenuto una piega perfett… - MariGManf : RT @Che2Pall3: +++Codacons denuncia Chiara Ferragni per irregolarità durante il parto: “non è normale che abbia mantenuto una piega perfett… -