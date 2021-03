Ducati Aruba Racing | ecco le moto di Redding e Rinaldi

(Di martedì 23 marzo 2021) Il teamlo scorso anno è stato il team migliore del WorldSBK, ma in questo 2021 l’obiettivo del team ufficiale della scuderia di Borgo Panigale è quello di tornare a conquistare il titolo piloti o quello costruttori. Confermato Scott, mentre al posto di Chaz Davies, passato in Go Eleven, a guidare l’altra Panigale V4 R ci sarà Michael Ruben, lo scorso anno miglior pilota indipendente del mondiale SBK. Scottriproverà l’assalto al titolo piloti Il teamè il primo team ufficiale a presentare la2021 nel WorldSBK. A guidare una delle due Panigale V4 R ci sarà il confermatissimo Scott. Il pilota inglese, lo scorso anno ...

Advertising

TgMotor : #WSBK | Presentate le Panigale V4 R del team Aruba Ducati, che scenderanno in pista nel 2021 con il confermato Scot… - corsedimoto : GALLERY DUCATI - Aruba #Ducati svela le #Superbike 2021 di Scott #Redding e Michael #Rinaldi. L'obiettivo è conclam… - corsedimoto : VIDEO - #Ducati Aruba svela le nuove #Superbike di #Redding e #Rinaldi con cui puntare al titolo: ci mettono la fir… - gponedotcom : Presentazione Ducati Aruba SBK 2021: ecco lo streaming: VIDEO - Scott Redding e Michael Rinaldi tolgono i veli alle… - gponedotcom : Presentazioni team Superbike 2021: oggi è il giorno della Ducati: Dopo l'appuntamento del 18 marzo con Go Eleven, n… -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati Aruba

Si tolgono i veli allaSuperbike per il mondiale delle derivate dalla serie 2021. È infatti il giorno della presentazione del team ufficiale.it racing: l'evento sarà visibile dalle 14.30 in streaming, seguendo il link sottostante. Ambizioni Il teamufficiale in questa stagione schiererà la coppia fornata da Scott ...... tocca alla squadra ufficialetogliere il velo dalla Panigale V4 R 2021 . Si può dire che quest'oggi, martedì 23 marzo, inizia ufficialmente la nuova stagione del team.it Racing, che in ...Svelate le livree 2021 del team Ducati Aruba. Scott Redding e Michael Rinaldi toglieranno i veli alle V4 con le quali gareggeranno ...Michael Rinaldi si appresta a vivere la prima stagione Superbike con la Ducati ufficiale. Un onore, ma anche una grande responsabilità: "Ci divertiremo".