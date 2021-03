Dov’è finita l’efficienza tedesca?

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 marzo 2021) Per quasi un anno la Germania è stata apprezzata per la gestione della pandemia. Eppure in questa terza ondatasembra essersi scontrata con i propri limiti o con il suo falso mito: i contagi aumentano, la campagna vaccinale va a rilento come nel resto d’Europa e numerosi scandali sulla vendita delle mascherine hanno coinvolto alcuni esponenti dell’Unione di Angela Merkel. L’insofferenza per il lockdown si è manifestata nel conflitto tra le regioni e il governo centrale. Nell’ultima conferenza tra i Presidenti dei Länder e il governo tedesco si è deciso il prolungamento delle chiusure fino al 18 aprile, ma per raggiungere l’accordo si è lavorato per undici ore, fino alle 3 di notte e dopo una lunga pausa di circa tre ore. Sono un lontano ricordo i tempi in cui alla Cancelliera Merkel bastava un’ora per trovare un accordo con gli ...