Dalla Norvegia: la Juve ha chiuso per il 2004 Solberg (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo quanto riferito da vg.no, la Juve avrebbe acquistato un giovane talento norvegese e di prospettiva. Si tratta di Elias Solberg, classe 2004, centrocampista offensivo (in patria è paragonato al connazionale Hauge in forza al Milan). Il giovane gioca nel Ullensaker/Kisa, formazione della seconda divisione norvegese. Nello scorso campionato, Solberg ha giocato 14 partite, segnando tre gol. Secondo il media, l’affare è praticamente definito e probabilmente in estate verrà perfezionato. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo quanto riferito da vg.no, laavrebbe acquistato un giovane talento norvegese e di prospettiva. Si tratta di Elias, classe, centrocampista offensivo (in patria è paragonato al connazionale Hauge in forza al Milan). Il giovane gioca nel Ullensaker/Kisa, formazione della seconda divisione norvegese. Nello scorso campionato,ha giocato 14 partite, segnando tre gol. Secondo il media, l’affare è praticamente definito e probabilmente in estate verrà perfezionato. Foto: Mirror L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

gilnar76 : #Calciomercato #Juve, colpo ... #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa #Finoallafine #Finoallafineforzajuventus… - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Juve, giovane talento dalla Norvegia: i bianconeri hanno chiuso per il 2004 Solberg - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juve, giovane talento dalla Norvegia: i bianconeri hanno chiuso per il 2004 Solberg - TuttoMercatoWeb : Juve, giovane talento dalla Norvegia: i bianconeri hanno chiuso per il 2004 Solberg - iltucci : RT @Sms_Ita: Dopo la firma nel gennaio 2019, #Thorsby raggiunse Genova l'estate seguente con la sua auto elettrica partendo dalla Norvegia.… -