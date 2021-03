“Coi loro occhi”: genitori e figli, il documentario in 4 puntate racconta un anno tra Dad e smartworking (Di martedì 23 marzo 2021) Tutto è nato un anno fa, durante il primo lockdown, quando per tre mesi siamo rimasti chiusi nelle nostre case tutti insieme, mamma, papà e figli. In quei giorni abbiamo chiesto ad alcuni genitori di raccontare le proprie giornate e di registrare alcune delle loro emozioni, facendosi da soli dei video col cellulare. Tra smartworking e didattica a distanza sono passati sei mesi, e a settembre del 2020, gli abbiamo chiesto di rifare la stessa cosa, e cioè di girare altri video col cellulare ma questa volta raccontando il rientro a scuola dei loro figli e la convivenza col virus, fino ai giorni nostri. È dalla raccolta di questi materiali amatoriali che è nato un mini documentario: un viaggio in pillole da nord a sud – ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) Tutto è nato unfa, durante il primo lockdown, quando per tre mesi siamo rimasti chiusi nelle nostre case tutti insieme, mamma, papà e. In quei giorni abbiamo chiesto ad alcunidire le proprie giornate e di registrare alcune delleemozioni, facendosi da soli dei video col cellulare. Trae didattica a distanza sono passati sei mesi, e a settembre del 2020, gli abbiamo chiesto di rifare la stessa cosa, e cioè di girare altri video col cellulare ma questa voltando il rientro a scuola deie la convivenza col virus, fino ai giorni nostri. È dalla raccolta di questi materiali amatoriali che è nato un mini: un viaggio in pillole da nord a sud – ...

Advertising

rubio_chef : Comunque sta cosa che quasi tutto il mondo schifi le/gli israeliane/i???? e ami le/i palestinesi????, le/li fa impazzir… - eleonor31151952 : RT @ArtemiosMilani: Per anni la Lega ha approfittato del fatto che comunque, coi mezzi che aveva, la Lombardia ce l'avrebbe fatta. Malaffar… - Fester761 : RT @ArtemiosMilani: Per anni la Lega ha approfittato del fatto che comunque, coi mezzi che aveva, la Lombardia ce l'avrebbe fatta. Malaffar… - Manuteist : @tottimitico @_FleurDeLys Bè una gran fetta l'ha fatta la vaccinazione dai, il lockdown loro sulla carta è simile a… - giorgioguidi2 : RT @ArtemiosMilani: Per anni la Lega ha approfittato del fatto che comunque, coi mezzi che aveva, la Lombardia ce l'avrebbe fatta. Malaffar… -