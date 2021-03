Borussia Mönchengladbach | Wendt torna in patria | “10 anni meravigliosi | adesso ho voglia di casa”

Leggi su mediagol

(Di martedì 23 marzo 2021) Oscarha deciso di lasciare il.Il terzino svedese ha deciso che non rinnoverà il proprio contratto con il club tedesco e di conseguenza tornerà inper vestire la maglia del Goteborg. Le sue parole nel corso della conferenza stampa."Sono molto grato per questi10al. Sono davvero triste di lasciare il club, ma è giunto il momento per me e per la mia famiglia dire ain Svezia. Mi mancheranno molto le persone con cui ho lavorato in questi 10e ovviamente mi mancheranno le partite alPark pieno di tifosi.re al Goteborg per me è in importante, sono un tifoso fin da quando ero bambini e con loro ...