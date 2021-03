Boldrini replica ad accuse nei suoi confronti: “Dispiaciuta per falsità” (Di martedì 23 marzo 2021) “Ho visto, purtroppo, e sto preparando una nota ufficiale per rispondere a una ricostruzione dei fatti che non risponde alla realtà delle cose e per replicare”. E’ quanto Laura Boldrini anticipa all’Adnkronos, a proposito delle accuse rilanciate sul ‘Fatto Quotidiano’ da due donne, le sue ex colf e assistente parlamentare, a proposito delle mansioni svolte e delle somme pagate per i loro servizi. “Sono davvero Dispiaciuta: si tratta di due collaboratrici valide, in ambiti ovviamente totalmente diversi – tiene a sottolineare Boldrini – E mi aspettavo da loro che, se ritenevano che ci fosse con me qualche problema, me ne parlassero direttamente e non tramite un giornale, tutte due insieme poi… Mi pare che abbiano fatto ricorso a un metodo quanto meno improprio, che lascio agli altri giudicare e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) “Ho visto, purtroppo, e sto preparando una nota ufficiale per rispondere a una ricostruzione dei fatti che non risponde alla realtà delle cose e perre”. E’ quanto Lauraanticipa all’Adnkronos, a proposito dellerilanciate sul ‘Fatto Quotidiano’ da due donne, le sue ex colf e assistente parlamentare, a proposito delle mansioni svolte e delle somme pagate per i loro servizi. “Sono davvero: si tratta di due collaboratrici valide, in ambiti ovviamente totalmente diversi – tiene a sottolineare– E mi aspettavo da loro che, se ritenevano che ci fosse con me qualche problema, me ne parlassero direttamente e non tramite un giornale, tutte due insieme poi… Mi pare che abbiano fatto ricorso a un metodo quanto meno improprio, che lascio agli altri giudicare e ...

giampifiore : @MarcoRizzoPC ANCHE LEI A SEGUIRE LA SCIA DELLA GOGNA SENZA SE E SENZA MA SENZA SENTIRE PRIMA L’ALTRA CAMPANA? Laur… - frances78863240 : Vuole scrivere una nota ufficiale. E NO CARA LAURETTA,DEVI QUERELARE COME E' NEL TUO STILE, se non lo fai, vuol dir… - giampifiore : @LegaSalvini SENTIRE PEIMA L’ALTRA CAMPANA NOO? MEGLIO FARE SCIACALLAGGIO? Laura Boldrini replica ad accuse nei suo… - giampifiore : RT @Adnkronos: .@lauraboldrini replica ad accuse nei suoi confronti: 'Dispiaciuta per falsità' - Adnkronos : .@lauraboldrini replica ad accuse nei suoi confronti: 'Dispiaciuta per falsità' -

