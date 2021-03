Xinjiang | l’Ue aspetta Blinken e sanziona Pechino Che non sta a guardare…

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il Consiglio dell’Unione europea ha imposto oggi nuove misure restrittive per abusi in Cina, Corea del Nord, Eritrea, Libia, Russia e Sud Sudan in virtù del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani con il via libera dei ministeri degli Esteri riunitisi oggi al Consiglio affari esteri. A inizio marzo l’Unione europea aveva annunciato – congiuntamente con gli Stati Uniti – le prime sanzioni nel quadro del cosiddetto “Magnitsky Act” europeo contro quattro ufficiali russi per il caso di Alexey Navalny. Oggi sono finiti nel mirino undici personalità e quattro entità. Parallelamente, il Consiglio dell’Unione europea ha imposto sanzioni (travel ban e asset freeze) – non all’interno del regime globale di sanzioni in materia di diritti umani – contro undici persone responsabili del colpo di Stato militare organizzato in Myanmar a inizio febbraio e della successiva repressione ...