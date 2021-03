Viabilità Roma Regione Lazio del 22-03-2021 ore 16:30 (Di lunedì 22 marzo 2021) Viabilità 22 MARZO 2021 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CAUTELA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA STATALE UMBRO-LAZIALE CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO AL KM 30+200, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA LE ALTRE NOTIZIE I CANTIERI AL VIA QUESTA MATTINA I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA REGIONALE DI FIUGGI A CURA DI ASTRAL SPA TRA I KM 61+400 E 61+900, L’AREA RICADE NEL TERRITORIO DI CAVE. PER CONSENTIRE I LAVORI DISPOSTE DEVIAZIONI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SABATO 27 E DOMENICA 28 MARZO METRO C INTERROTTA PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI BUS AL POSTO DEI TRENI DA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021)22 MARZOORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO CAUTELA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA STATALE UMBRO-LAZIALE CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE RIBALTATO AL KM 30+200, AL MOMENTO SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA LE ALTRE NOTIZIE I CANTIERI AL VIA QUESTA MATTINA I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE SULLA REGIONALE DI FIUGGI A CURA DI ASTRAL SPA TRA I KM 61+400 E 61+900, L’AREA RICADE NEL TERRITORIO DI CAVE. PER CONSENTIRE I LAVORI DISPOSTE DEVIAZIONI ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SABATO 27 E DOMENICA 28 MARZO METRO C INTERROTTA PER CONSENTIRE I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO-SAN GIOVANNI BUS AL POSTO DEI TRENI DA ...

Advertising

79_Alessio : RT @astralmobilita: ????? #Roma #Eur #lavori diurni #22marzo ??#GranPremiodiRoma #FIAFormulaE #10aprile ?Le modifiche alla viabilità non in… - romamobilita : RT @astralmobilita: ????? #Roma #Eur #lavori diurni #22marzo ??#GranPremiodiRoma #FIAFormulaE #10aprile ?Le modifiche alla viabilità non in… - TGEUR24 : RT @LuceverdeRoma: ??#Roma #lavori #evento ?? 'Formula E' ?? zona EUR ?? fino al #18aprile, istituita disciplina provvisoria del traffico… - TGEUR24 : RT @astralmobilita: ????? #Roma #Eur #lavori diurni #22marzo ??#GranPremiodiRoma #FIAFormulaE #10aprile ?Le modifiche alla viabilità non in… - TGEUR24 : RT @romamobilita: Il 10 aprile 2021 #Roma #Eur ospita la ABB FIA #FormulaE World Champions. Scopri il Piano della Mobilità previsto nei gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Speciale infrastrutture: De Poli (Udc), intervenire su viabilità territori Roma, 22 mar 16:00 - Come ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione nelle commissioni Bilancio...

Viabilità Roma Regione Lazio del 22 - 03 - 2021 ore 15:30 VIABILITÀ 22 MARZO 2021 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA'... IL TRAFFICO E' DEVIATO SU VIA DI PORTA ROMANA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ROMA -...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera , 22 mar 16:00 - Come ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in audizione nelle commissioni Bilancio...22 MARZO 2021 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA'... IL TRAFFICO E' DEVIATO SU VIA DI PORTA ROMANA PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA-...