Vaccino covid, Brunetta: “Non mi importa quale mi faranno. Aspetterò il mio turno. I furbetti mi fanno schifo” (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ministro Renato Brunetta contro i 'furbetti' del Vaccino anti covid. "Non mi sono ancora vaccinato, non mi è toccato in sorte, nel senso che ho 70 anni e tre quarti, aspetto il mio turno - lo dico rispetto ai furbetti - con gioia e responsabilità". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 22 marzo 2021) Il ministro Renatocontro i '' delanti. "Non mi sono ancora vaccinato, non mi è toccato in sorte, nel senso che ho 70 anni e tre quarti, aspetto il mio- lo dico rispetto ai- con gioia e responsabilità". L'articolo .

