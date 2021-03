Uomini e donne anticipazioni: GERO lascia il programma! (Di lunedì 22 marzo 2021) Comincia una nuova settimana con Uomini e donne, il fortunato talk show delle emozioni presentato da Maria De Filippi. In studio toccherà a Samantha, che si vedrà clamorosamente piantare in asso da GERO: eh sì, quest’ultimo a sorpresa abbandonerà per sempre il programma. La tronista non riuscirà a capacitarsi in un primo momento della decisione del corteggiatore siciliano, con il quale pensava di aver instaurato un bel rapporto dopo l’esterna trascorsa insieme. Dopo alcuni momenti di incredulità generale anche Lara deciderà di lasciare la trasmissione, essendo arrivata nel programma esclusivamente per corteggiare GERO. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Toccherà poi a Massimiliano accomodarsi a centro studio. L’uomo è uscito con Eugenia e Federica. Con Eugenia si è trovato molto ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 22 marzo 2021) Comincia una nuova settimana con, il fortunato talk show delle emozioni presentato da Maria De Filippi. In studio toccherà a Samantha, che si vedrà clamorosamente piantare in asso da: eh sì, quest’ultimo a sorpresa abbandonerà per sempre il programma. La tronista non riuscirà a capacitarsi in un primo momento della decisione del corteggiatore siciliano, con il quale pensava di aver instaurato un bel rapporto dopo l’esterna trascorsa insieme. Dopo alcuni momenti di incredulità generale anche Lara deciderà dire la trasmissione, essendo arrivata nel programma esclusivamente per corteggiare. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Toccherà poi a Massimiliano accomodarsi a centro studio. L’uomo è uscito con Eugenia e Federica. Con Eugenia si è trovato molto ...

