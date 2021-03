Udinese, non basta un grande De Paul: i suoi numeri contro la Lazio (Di lunedì 22 marzo 2021) All’Udinese non è bastata la solita grande prestazione di Rodrigo De Paul per evitare la sconfitta casalinga contro la Lazio. I suoi numeri All’Udinese non è bastata la solita grande prestazione di Rodrigo De Paul per evitare la sconfitta casalinga contro la Lazio. I numeri della sua partita sono stati raccolti dal profilo CalcioDatato. Il capitano bianconero ha tentato 17 cross (6 riusciti), 22 passaggi progressivi (14 riusciti) e 8 dribbling. È stato il giocatore dell’Udinese che ha contribuito di più alla risalita del pallone, quello con più tackles tentati e con il maggior numero di palloni recuperati. Ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) All’non èta la solitaprestazione di Rodrigo Deper evitare la sconfitta casalingala. IAll’non èta la solitaprestazione di Rodrigo Deper evitare la sconfitta casalingala. Idella sua partita sono stati raccolti dal profilo CalcioDatato. Il capitano bianconero ha tentato 17 cross (6 riusciti), 22 passaggi progressivi (14 riusciti) e 8 dribbling. È stato il giocatore dell’che ha contribuito di più alla risalita del pallone, quello con più tackles tentati e con il maggior numero di palloni recuperati. Ha ...

Advertising

rolandinoANZIO : @FabrizioSapia Inzaghi va valutato nei fatti. E i fatti parlano parlano per lui. Poi se vuoi diventare l'udinese o… - salvione : Udinese, Gotti: 'Non siamo riusciti a sfruttare le occasioni' - colacig : @capuanogio Grandissimo Giova...menzionare solo le vittorie del Milan e non il punto in due partite in casa contro Udinese e Napoli ?????? - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Vittoria non senza sofferenza sull’Udinese. La Lazio resta agganciata alla Champions e accorcia a – 1 con la Roma https://t… - paoino : @stephi_dm @Udinese_1896 Buongiorno amica...purtroppo ogni volta che possiamo alzare l’asticella cadiamo sempre neg… -