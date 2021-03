“The Salvation”, stasera in tv un omaggio a Ford e Leone (Di lunedì 22 marzo 2021) stasera su Rai Movie il western “The Salvation” di Kristian Levring. È un film del 2014 con Mads Mikkelsen ed Eva Green. Al centro della storia soldi e vendetta nel solco del grande tradizione western. Non manca in questa pellicola un grande omaggio a due grandi registi del genere come Sergio Leone e John Ford “The Salvation” e l’omaggio al grande western Un immigrato danese fa la guerra ad una spietata banda di fuorilegge per vendicare moglie e figlio. È la base della storia di un buon western come “The Salvation”. Il regista Kristian Levring è trai fondatori insieme a Lars Von Trier della famoso movimento cinematografico Dogma 95. Vent’anni dopo, pure se questo film è prodotto dalla Zentropa di Trier, Levring utilizza un registro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 marzo 2021)su Rai Movie il western “The” di Kristian Levring. È un film del 2014 con Mads Mikkelsen ed Eva Green. Al centro della storia soldi e vendetta nel solco del grande tradizione western. Non manca in questa pellicola un grandea due grandi registi del genere come Sergioe John“The” e l’al grande western Un immigrato danese fa la guerra ad una spietata banda di fuorilegge per vendicare moglie e figlio. È la base della storia di un buon western come “The”. Il regista Kristian Levring è trai fondatori insieme a Lars Von Trier della famoso movimento cinematografico Dogma 95. Vent’anni dopo, pure se questo film è prodotto dalla Zentropa di Trier, Levring utilizza un registro ...

