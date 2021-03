Spazio, lanciato il razzo russo Soyuz: porterà in orbita 38 satelliti da più di 12 Paesi (Di lunedì 22 marzo 2021) Il razzo russo Soyuz è decollato da Baikonur in Kazakistan trasportando 38 satelliti stranieri. Il lancio è stato rinviato due volte da sabato dopo che è stato rilevato un picco di tensione. Dalla caduta dell’Unione Sovietica, il settore spaziale russo è rimasto indietro rispetto ai concorrenti internazionali, tormentato da scandali di corruzione e stagnazione tecnologica L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilè decollato da Baikonur in Kazakistan trasportando 38stranieri. Il lancio è stato rinviato due volte da sabato dopo che è stato rilevato un picco di tensione. Dalla caduta dell’Unione Sovietica, il settore spazialeè rimasto indietro rispetto ai concorrenti internazionali, tormentato da scandali di corruzione e stagnazione tecnologica L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

