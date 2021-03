“Si aspettavano il peggio”. Benno Neumair, i genitori avevano paura di lui. Ecco com’erano costretti a vivere (Di lunedì 22 marzo 2021) Due settimane fa Benno Neumair aveva confessato il duplice omicidio dei genitori. “Avevamo litigato per i soliti motivi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora…”. Poi Benno racconta che gli è capitata per le mani una corda, una di quelle da arrampicata. “L’ho presa e gliel’ho stretta al collo. L’ho fatto per farlo stare zitto”. Il tutto è riassunto nel verbale: tre ore di interrogatorio video-registrato racconta di un ragazzo che confessa, sì, ma che non dice una sola parola di pentimento. Nemmeno un “mi dispiace”, non una lacrima, non un cenno di agitazione, di rimorso. Ha risposto alle domande, semplicemente. Racconta dello strangolamento di suo padre dopo una breve colluttazione, delle “solite litigate per i soldi, per tutto”, descrive quella scena di morte come se fosse l’atto finale a cui — secondo la sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 marzo 2021) Due settimane faaveva confessato il duplice omicidio dei. “Avevamo litigato per i soliti motivi. Io volevo finirla lì ma lui continuava e allora…”. Poiracconta che gli è capitata per le mani una corda, una di quelle da arrampicata. “L’ho presa e gliel’ho stretta al collo. L’ho fatto per farlo stare zitto”. Il tutto è riassunto nel verbale: tre ore di interrogatorio video-registrato racconta di un ragazzo che confessa, sì, ma che non dice una sola parola di pentimento. Nemmeno un “mi dispiace”, non una lacrima, non un cenno di agitazione, di rimorso. Ha risposto alle domande, semplicemente. Racconta dello strangolamento di suo padre dopo una breve colluttazione, delle “solite litigate per i soldi, per tutto”, descrive quella scena di morte come se fosse l’atto finale a cui — secondo la sua ...

Advertising

cindykia25644 : RT @Mahdubito: @piersileri E stranamente in Toscana nelle liste di riserva c'è uno di 47 anni, quando ci sono molti altri 70/60/50 enni che… - Salinge06174892 : RT @Mahdubito: @piersileri E stranamente in Toscana nelle liste di riserva c'è uno di 47 anni, quando ci sono molti altri 70/60/50 enni che… - 75Let1 : RT @Mahdubito: @piersileri E stranamente in Toscana nelle liste di riserva c'è uno di 47 anni, quando ci sono molti altri 70/60/50 enni che… - NextPaolo : RT @Mahdubito: @piersileri E stranamente in Toscana nelle liste di riserva c'è uno di 47 anni, quando ci sono molti altri 70/60/50 enni che… - anna_ssimandro : RT @Mahdubito: @piersileri E stranamente in Toscana nelle liste di riserva c'è uno di 47 anni, quando ci sono molti altri 70/60/50 enni che… -