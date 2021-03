Sciopero Amazon, sindacati: “Protesta riuscita” (Di lunedì 22 marzo 2021) Sciopero Amazon, “adesione media del 75%, con punte del 90% in alcuni territori”. È questo il dato che Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti comunicano in merito al primo Sciopero della storia di Amazon Italia. “È una Protesta riuscita – spiegano le tre organizzazioni sindacali – anche oltre le nostre aspettative considerando che molte lavoratrici e molti lavoratori si sentono ‘ricattabili’ perché hanno contratti atipici e quindi hanno visto la Protesta come un rischio per il loro posto di lavoro precario. Torniamo a ribadire le ragioni della Protesta: Amazon si è arricchita enormemente grazie al boom del commercio online in tempo di pandemia ed è giusto che redistribuisca parte di questa ricchezza anche in termini di diritti ai suoi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021), “adesione media del 75%, con punte del 90% in alcuni territori”. È questo il dato che Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti comunicano in merito al primodella storia diItalia. “È una– spiegano le tre organizzazioni sindacali – anche oltre le nostre aspettative considerando che molte lavoratrici e molti lavoratori si sentono ‘ricattabili’ perché hanno contratti atipici e quindi hanno visto lacome un rischio per il loro posto di lavoro precario. Torniamo a ribadire le ragioni dellasi è arricchita enormemente grazie al boom del commercio online in tempo di pandemia ed è giusto che redistribuisca parte di questa ricchezza anche in termini di diritti ai suoi ...

Agenzia_Ansa : Oggi sciopero di 24 ore dell'intera filiera di Amazon in Italia. I dipendenti, che incrociano le braccia davanti ai… - fattoquotidiano : Amazon, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. I lavoratori chiedono aiuto ai clienti: “Non fat… - repubblica : Oggi lo sciopero Amazon, parlano i lavoratori: 'Ecco perché vi chiediamo di non comprare per 24 ore' - ilpiccolo85 : RT @FitLombardia: #sciopero #amazon #FitCislLombardia ti chiama a gran voce: Vogliamo i tavoli di trattativa!!! - Mariang47614228 : RT @Sara71864853: Se si considera che qu a Genova c è da poco e che i sindacati l ultima cosa che avrebbero voluto fare è criticare il colo… -