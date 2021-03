Sciopero Amazon, i lavoratori: "Noi indispensabili nel lockdown, ora vogliamo dignità" (Di lunedì 22 marzo 2021) Precariato perenne, turni massacranti e poche speranze verso il futuro. Questa la situazione denunciata dai lavoratori di Amazon che, per sensibilizzare l'opinione pubblica, sono scesi in Sciopero per ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 22 marzo 2021) Precariato perenne, turni massacranti e poche speranze verso il futuro. Questa la situazione denunciata daidiche, per sensibilizzare l'opinione pubblica, sono scesi inper ...

Advertising

fattoquotidiano : Amazon, in Italia il primo sciopero al mondo per tutta la filiera. I lavoratori chiedono aiuto ai clienti: “Non fat… - Agenzia_Ansa : Oggi sciopero di 24 ore dell'intera filiera di Amazon in Italia. I dipendenti, che incrociano le braccia davanti ai… - repubblica : Oggi lo sciopero Amazon, parlano i lavoratori: 'Ecco perché vi chiediamo di non comprare per 24 ore' - mauraverra : Solidarietà ai #lavoratori #Amazon per lo #sciopero del #22Marzo #StopAlPacco #RiconquistiamoTutto - FitCislToscana : RT @CislNazionale: La #Cisl al fianco dei lavoratori di #Amazon in sciopero oggi. Le persone non sono merci. Flessibilità e tutele vanno co… -