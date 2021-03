Scanzi vaccinato, procura Arezzo apre fascicolo (Di lunedì 22 marzo 2021) La procura di Arezzo, guidata dal procuratore Roberto Rossi, ha aperto oggi un fascicolo conoscitivo sulla vicenda della vaccinazione del giornalista Andrea Scanzi, a cui è stato somministrata una dose di AstraZeneca venerdì scorso dopo che il suo nome era stato inserito nella lista della ‘panchina vaccinale’. Il fascicolo è stato aperto, secondo quanto apprende l’Adnkronos, “a modello 45”, senza cioè indagati e senza ravvisare al momento reati specifici. Nel fascicolo per ora sarebbero stati inseriti solo una serie di articoli di giornali che si sono occupati della vicenda. Il fascicolo conoscitivo è stato aperto dopo una segnalazione del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri di Arezzo. I militari hanno raccolto tutto ciò che ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Ladi, guidata daltore Roberto Rossi, ha aperto oggi unconoscitivo sulla vicenda della vaccinazione del giornalista Andrea, a cui è stato somministrata una dose di AstraZeneca venerdì scorso dopo che il suo nome era stato inserito nella lista della ‘panchina vaccinale’. Ilè stato aperto, secondo quanto apprende l’Adnkronos, “a modello 45”, senza cioè indagati e senza ravvisare al momento reati specifici. Nelper ora sarebbero stati inseriti solo una serie di articoli di giornali che si sono occupati della vicenda. Ilconoscitivo è stato aperto dopo una segnalazione del nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri di. I militari hanno raccolto tutto ciò che ...

ferrazza : Andrea Scanzi si è vaccinato. Mario Draghi no. Non è normale. - ilriformista : In Toscana solo il 5% degli over 80 ha ricevuto le due dosi di vaccino, inoltre la lista dei “panchinari” non era p… - antoguerrera : Quindi Scanzi si è vaccinato prima di tutti i miei 4 nonni in Italia, che hanno dai 91 a 82 anni. Italia 2021. Non ho parole. - SandraMazzanti2 : RT @lefrasidiosho: Dose di AstraZeneca finisce in ospedale. Tre giorni fa aveva vaccinato Scanzi #Scanzi #AstraZeneca - 73Orlando73 : RT @Antigiornalista: Dalle verifiche della ASL, la procedura con cui si è vaccinato #Scanzi è corretta (e lodevole). Adesso i politici (qu… -