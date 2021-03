Roma, compagna Lemmetti si dimette (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è dimessa dal suo incarico in Campidoglio Silvia Di Manno, la compagna dell’assessore al Bilancio Gianni Lemmetti. A quanto si apprende le dimissioni hanno effetto immediato. La decisione arriva all’indomani della richiesta di un passo indietro da parte della sindaca di Roma Virginia Raggi che si era infuriata per la sua nomina nello staff dell’assessore all’Urbanistica Montuori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) Si è dimessa dal suo incarico in Campidoglio Silvia Di Manno, ladell’assessore al Bilancio Gianni. A quanto si apprende le dimissioni hanno effetto immediato. La decisione arriva all’indomani della richiesta di un passo indietro da parte della sindaca diVirginia Raggi che si era infuriata per la sua nomina nello staff dell’assessore all’Urbanistica Montuori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

