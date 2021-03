Resident Evil Village arriverà anche su Google Stadia (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelle scorse ore sono tantissime le nuove informazioni riguardanti Resident Evil Village circolanti in rete e, fra queste, Capcom ha annunciato che il gioco arriverà anche su Google Stadia Nelle scorse ore, sono stati svelati i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Resident Evil Village, alcuni dettagli relativi alla OST del titolo e una versione beta in arrivo per Resident Evil Re: Verse. Giornata piena, insomma, per Capcom, che continua a riversare in rete ulteriori nuove informazioni. Purtroppo non riguardano Lady Dimitrescu, ma ce ne faremo una ragione. Innanzitutto, l’azienda ha annunciato un nuovo showcase dedicato a Resident ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 22 marzo 2021) Nelle scorse ore sono tantissime le nuove informazioni riguardanticircolanti in rete e, fra queste, Capcom ha annunciato che il giocosuNelle scorse ore, sono stati svelati i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di, alcuni dettagli relativi alla OST del titolo e una versione beta in arrivo perRe: Verse. Giornata piena, insomma, per Capcom, che continua a riversare in rete ulteriori nuove informazioni. Purtroppo non riguardano Lady Dimitrescu, ma ce ne faremo una ragione. Innanzitutto, l’azienda ha annunciato un nuovo showcase dedicato a...

