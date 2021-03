Nvidia RTX 3080 Ti e 3070 Ti hanno una finestra di lancio? Ecco le possibili specifiche

(Di lunedì 22 marzo 2021) Stando agli ultimi rumor emersi in rete,RTXTi eTi avrebbero unadi. Ma non solo, sembra che siano emerse anche delletecniche precise per le due schede della compagnia.RTXTi dovrebbe arrivare alla metà del mese di aprile e, secondo i rumor, le informazioni ufficiali sarebbero coperte da embargo. La RTXTi, invece, sarebbe attesa per la fine di maggio. Leggi altro...

Nello specifico, viene messo in evidenza come per godere di un'esperienza migliore con l' attivazione del Ray Tracing , i giocatori dovranno possedere una scheda graficaGeForce2060 ......Memoria 12GB GDDR6X Interfaccia Memoria 384 bit Velocità Memoria 19 Gbps TGP 320W? Alimentazione 1x 12pin PCIe Supporto NVLink No Prezzo 999 dollari Lancio 1° aprile GEFORCE3070 TI GPU...Gigabyte Aorus GeForce RTX 3060 Elite 12G Recensione | La proposta di Gigabyte si rivela una buona scelta per chi punta al gaming in 1440p.Sembra che due nuove schede grafiche arriveranno prima della fine dell’estate. Parliamo di NVIDIA RTX 3080 Ti e NVIDIA RTX 3070 Ti che andranno un po’ a coprire i gap di prezzo lasciati nell’offerta ...