Non banalizziamo il disagio dei ragazzi (Di lunedì 22 marzo 2021) Giustamente si moltiplicano le voci allarmate sull'impatto della pandemia e della chiusura delle scuole sui bambini e sugli adolescenti. Dobbiamo però evitare che un tema così delicato finisca nel frullatore mediatico in modo superficiale e allarmistico: tanto più che stiamo parlando dei nostri figli e del futuro della nostra società. Il Centro Studi CNOP tramite l'Istituto Piepoli ha condotto indagini molto estese sulla situazione dell'infanzia e dell'adolescenza, sia di tipo quantitativo che con interviste, che hanno incluso anche ai genitori. Quello che emerge è che, nonostante un notevole sforzo di adattamento delle famiglie, si registra un malessere diffuso, che si manifesta in modi diversi anche in relazione all'età e alle diverse esigenze che esistono nei diversi periodi dello sviluppo, collera autopunitiva nei più piccoli e comportamenti passivo-aggressivi nei più grandi. Ma ...

