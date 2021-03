Negramaro sono i primi protagonisti di Artista Day: scopri di cosa si tratta (Di lunedì 22 marzo 2021) Si parte coi Negramaro. sono loro i primi protagonisti di Artista Day, l’iniziativa di Corriere della Sera e Radio Italia. Ecco come seguirla e partecipare Appuntamento per domani, 23 marzo. Parte Artista Day, un nuovissimo e davvero inedito progetto, in collaborazione tra Corriere della Sera e Radio Italia. Si parte con Negramaro. sono loro infatti a “battezzare” Artista Day, progetto dedicato alla musica italiana e ai suoi protagonisti. Per sentirli e farci sentire vicini, in uno dei momenti più tristi e (perché) senza musica della nostra vita… Una vita senza musica è impossible. Per chi di musica vive. E per chi con la musica viva. La colonna sonora della nostra vita. Le canzoni… Un mondo senza ... Leggi su amica (Di lunedì 22 marzo 2021) Si parte coiloro idiDay, l’iniziativa di Corriere della Sera e Radio Italia. Ecco come seguirla e partecipare Appuntamento per domani, 23 marzo. ParteDay, un nuovissimo e davvero inedito progetto, in collaborazione tra Corriere della Sera e Radio Italia. Si parte conloro infatti a “battezzare”Day, progetto dedicato alla musica italiana e ai suoi. Per sentirli e farci sentire vicini, in uno dei momenti più tristi e (perché) senza musica della nostra vita… Una vita senza musica è impossible. Per chi di musica vive. E per chi con la musica viva. La colonnara della nostra vita. Le canzoni… Un mondo senza ...

Advertising

VivaTicket : Dato il grande successo del primo vero grande show dei #Negramaro in live streaming, il concerto sarà disponibile o… - ilbolly : @CittaCazzate Ti sono vicino. Anni di musica rock e poi ti tocca ascoltare i Negramaro e Maneskin - liliana_tanania : @FINEVLINE94 Sono felicissima per te, davvero ?? io spero nei Negramaro (prima dovrebbero mettere una tappa in Sicilia però) - nequidnim1s : @kingzorzi Dimmi, ti prego, che hai tutta l’esibizione su ‘basta così’ dei negramaro.. Sono mesi che la cerco?? - Ale79c : RT @Negramaropeople: Live @Negramaro #PrimoContatto Le emozioni che più ci sono mancate! -