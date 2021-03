MotoGP: Marc Marquez rinvia il rientro in pista (Di lunedì 22 marzo 2021) Marc Marquez non ci sarà in Qatar: il campione spagnolo salterà i primi appuntamenti del Motomondiale per recuperare dall’infortunio Non vuole più prendersi altri rischi, Marc Marquez: in casa Honda prevale la linea della prudenza e in concerto con le indicazioni dell’equipe medica si è deciso di non far correre lo spagnolo nella prima gara del Motomondiale 2021. Il pilota classe ’93 sta affrontando il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio all’omero che lo ha tenuto fuori dal circuito per l’intero scorso campionato. L‘ultimo intervento chirurugico, infatti, è avvenuto solo il 3 dicembre e, nonostante un miglioramento nelle condizioni e nel riconsolidamento osseo, ci vorrà ancora un po’ prima di riammirare il 6 volte campione del mondo in pista. “Dopo l’ultimo controllo con l’equipe ... Leggi su zon (Di lunedì 22 marzo 2021)non ci sarà in Qatar: il campione spagnolo salterà i primi appuntamenti del Motomondiale per recuperare dall’infortunio Non vuole più prendersi altri rischi,: in casa Honda prevale la linea della prudenza e in concerto con le indicazioni dell’equipe medica si è deciso di non far correre lo spagnolo nella prima gara del Motomondiale 2021. Il pilota classe ’93 sta affrontando il percorso di riabilitazione dopo l’infortunio all’omero che lo ha tenuto fuori dal circuito per l’intero scorso campionato. L‘ultimo intervento chirurugico, infatti, è avvenuto solo il 3 dicembre e, nonostante un miglioramento nelle condizioni e nel riconsolidamento osseo, ci vorrà ancora un po’ prima di riammirare il 6 volte campione del mondo in. “Dopo l’ultimo controllo con l’equipe ...

