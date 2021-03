Advertising

cronaca_news : Messina, maestra di 40 anni si getta dal viadotto sull’autostrada A18: estremo gesto dopo incidente, si indaga… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Maestra trovata morta sotto il viadotto a Messina, indaga la Procura) è stato pubblicato su: Te… - MessinaMag : Una donna di 40 anni, Ada Maria Alessi (maestra presso la Scuola Elementare di Villafranca Tirrena), e’ deceduta la… - stefano_sava : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia L'auto vola dal viadotto, muore a Messina una maestra di 40 anni - - frattempi : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia L'auto vola dal viadotto, muore a Messina una maestra di 40 anni - -

morta a, chi era Ada Maria Alessi Ada Maria Alessi,in una scuola elementare, lascia marito e due figlie piccole. Era originaria del Comune di Monforte San Giorgio ().Indagini sono in corso per ricostruire la tragica morte di una donna di 40 anni,a Villafranca Tirrena. Se in un primo tempo si era parlato di un semplice incidente, con l'...direzione- ...Indagini sono in corso per ricostruire la tragica morte di una donna di 40 anni, maestra a Villafranca Tirrena ... Peugeot 307 ferma in pieno viadotto sulla carreggiata in direzione Messina-Palermo, e ...Indagini sono in corso per ricostruire la tragica morte di una donna di 40 anni, maestra a Villafranca Tirrena. Se in un primo tempo si era parlato di un semplice incidente, con l’avanzare delle ore s ...