Mertens festeggia i 100 gol in Serie A e lancia la sfida a Lukaku: "Sbrigati" (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Sono molto orgoglioso di questo nuovo traguardo: cento gol in Serie A. Primo giocatore belga a raggiungere questo traguardo… Sbrigati Lukaku!". Con un post sul proprio profilo Twitter, l'attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha festeggiato i suoi 100 gol in Serie A, raggiunti ieri sera con la doppietta alla Roma. Poi lancia la sfida al suo connazionale Romelu Lukaku. Very proud of this new milestone: ? Serie A goals ?. First Belgian player to reach 100 goals… hurry up @RomeluLukaku9 ! pic.twitter.com/VMJNcF7Hsq — Dries Mertens (@dries Mertens14) March 22, 2021 L'articolo proviene da Anteprima24.it.

