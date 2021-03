Lavoro agile | il futuro dopo lo smart working

Leggi su panorama

(Di lunedì 22 marzo 2021) Secondo gli ultimi dati dell'Osservatoriodella School of Management del Politecnico di Milano, sono 6,58 milioni gli italiani che hanno lavorato da casa durante la pandemia. Di questi, almeno 5,35 milioni continueranno a farlo, almeno in parte, anche. «Si tornerà in ufficio per quello che non funziona da remoto, per gli scambi importanti, le interazioni significative, per gli eventi. Per aggregarsi, ritrovarsi, certo non per leggere le mail o partecipare a una call». A confermarlo a Panorama è Maurizia Cecchet, capo delle risorse umane della business unit di Generali Asset & Wealth Management, una delle realtà più rilevanti nel panorama finanziario europeo. Ha circa 2 mila dipendenti sparsi in 15 Paesi, riunisce in un'unica entità le attività del gruppo nella gestione di investimenti e fondi, si estende al real ...