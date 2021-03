Israele | un governo da incubo prossimo futuro

(Di lunedì 22 marzo 2021) Il viaggio 'elettorale' di Globalist è giunto al termine. Domanivota, per la quarta volta in due anni. Un viaggio che ha avuto delle guide eccezionali: le migliori firme del giornalismo israeliane. Un viaggio oltre la ...

Advertising

AffInt : #22marzo| Oggi su AffarInternazionali, la rivista dello @IAIonline: - red_zombie_69 : @agatamicia Questo è l'importante, giusto, ma anche capire la differenza tra il popolo di una nazione ed il suo gov… - Simoneschianch2 : Che vaccino ha fatto Israele compriamoci quello no le dosi difettose ha basso costo noi le paghiamo le tasse governo ladro - dieffepi : RT @AffInt: #22marzo| Oggi su AffarInternazionali, la rivista dello @IAIonline: - michela_t22 : RT @Antonello2011: L'esperienza di USA, UK, Israele dovrebbe imporre al governo una strambata sulle priorità delle vaccinazioni. Basta lisc… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele governo

ad_dyn È l'unica posizione politica che attesta la comprensione di ciò che sta accadendo qui, del modo in cui Netanyahu sta alterando il sistema didie lo sta subordinando alle sue ......con paesi come, Regno Unito e Russia . Del resto il turismo rappresenta un quinto dell'economia del paese che però lo scorso anno ha visto solo 7,4 milioni di turisti stranieri, il...Il suo leader, Mansour Abbas, già in diverse occasioni decisive ha puntellato il governo, e ha avuto parole lusinghiere per Netanyahu. L’alleanza trasversale destra-sinistra contro Netanyahu. In quest ...(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 MAR - Ultime schermaglie politiche prima del voto di domani con il quale gli israeliani sceglieranno il prossimo governo. A questo proposito sta suscitando polemiche la scelta ...