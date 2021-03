I Need you di Max Nardari: videoclip del nuovo singolo (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ disponibile in rotazione radiofonica “I Need you”, nuovo brano di Max Nardari che anticipa il primo album. Il bellissimo brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Vediamo insieme qualcosa in più su di lui. Qualcosa in più su la nuova uscita di Max Nardari Secondo brano che anticipa l’album in uscita per il prossimo autunno, “I Need you” è il nuovo singolo di Max Nardari. Il pezzo ha un arrangiamento con sonorità pop dance elettroniche e il testo vuole essere un omaggio a tutto il mondo dello spettacolo, in particolare al cinema, chiuso ormai da troppo tempo a causa della pandemia. Max ha voluto aggiungere anche la traccia pianoforte e voce del brano per presentare una versione alternativa spoglia, nella sua genesi. La ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 22 marzo 2021) E’ disponibile in rotazione radiofonica “Iyou”,brano di Maxche anticipa il primo album. Il bellissimo brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Vediamo insieme qualcosa in più su di lui. Qualcosa in più su la nuova uscita di MaxSecondo brano che anticipa l’album in uscita per il prossimo autunno, “Iyou” è ildi Max. Il pezzo ha un arrangiamento con sonorità pop dance elettroniche e il testo vuole essere un omaggio a tutto il mondo dello spettacolo, in particolare al cinema, chiuso ormai da troppo tempo a causa della pandemia. Max ha voluto aggiungere anche la traccia pianoforte e voce del brano per presentare una versione alternativa spoglia, nella sua genesi. La ...

