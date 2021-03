Deputata tedesca accusa un malore e muore sul volo di ritorno da Cuba

Advertising

LamuNunu : @MediasetTgcom24 Strano che non abbiate intitolato il vostro articolo così Vaccini: deputata tedesca muore in aereo... -

Ultime Notizie dalla rete : Deputata tedesca

TGCOM

Unadella Cdu , il partito della cancellieraAngela Merkel, è morta dopo aver avuto un malore in aereo durante un volo di ritorno in Germania. Karin Strenz , 53 anni, stava tornando da ...La sceltaallerta anche i francesi. Eppure anche in Francia le reazioni avverse riscontrate ... politico e di tensione tra governi nazionali e l'autorità europeaa stabilire la ...La deputata tedesca Karin Strenz ha accusato un malore mentre faceva ritorno da Cuba: inutili i tentativi di soccorrerla.Scandalo mascherine in Germania, bufera sul ministro della Salute Jens Spahn. Coronavirus - Il settimanale Der Spiegel: "Il dicastero avrebbe ordinato 570mila Ffp2 alla società in cui lavora il marito ...